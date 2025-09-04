Женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Вражеские дроны атаковали мирных жителей в селе Безымено и Глотово Грайворонского округа Белгородской области. В результате один мужчина погиб, женщина получила ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Тяжелые новости из Грайворонского округа. В результате атак ВСУ погиб мужчина и ранена женщина", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений умер на месте. В селе Глотово от удара дрона ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, уточнил губернатор.