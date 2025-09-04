По факту происшествия организована проверка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку в одной из школ города Иваново по факту обрушения штукатурки на ребенка. Вследствие произошедшего несовершеннолетняя получила ушиб, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Ивановской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается, что 2 сентября во время урока в одной из школ города Иваново произошло обрушение штукатурного слоя потолка на ученицу. В результате ученица получила ушиб", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщается, что инцидент произошел во время урока, девочка получила ушибы мягких тканей.

Отмечается, что по итогам проверки исполнения законодательства об образовании районная прокуратура вынесла представление директору школы. "Устранение нарушений и вопрос безопасности условий пребывания детей в образовательной организации остаются на контроле", - пояснили в прокуратуре.