Жильцов разместили в ПВР

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Ливень подтопил жилые лома на Новокустарной улице в Уфе. Как сообщает управление гражданской защиты города, жильцы находятся в пункте временного размещения.

"В связи с обильным выпадением осадков произошел подъем уровня воды: подтопило жилые дома на улице Новокустарной, жители размещены в центре размещения пострадавших", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в четверг в Уфе в среднем выпало 17 мм осадков.

В управлении добавили, что в ЕДДС города поступили сообщения о четырех упавших деревьях. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.