Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено во Владикавказе в отношении водителя маршрутки, удар которого привел к смерти мужчины. Об этом сообщили в СУ СК по Северной Осетии.

"По версии следствия, 2 сентября 2025 года на одной из остановок общественного транспорта города Владикавказа в ходе произошедшего словесного конфликта водитель маршрутного автобуса нанес удар рукой местному жителю, от которого последний упал, ударившись головой об асфальт. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", - говорится в сообщении.

Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.