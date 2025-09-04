На месте находится заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 100 жильцов многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани экстренно эвакуировали, предварительно, из-за трещины, передает корреспондент ТАСС с места ЧП.

Со слов женщины, проживающей в доме, эвакуацию проводили сотрудники МЧС России, во дворе находятся сотрудники скорой помощи. На месте находится заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин.

28 июля в пятиэтажном жилом доме на этой же улице произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. Введен режима ЧС муниципального уровня. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

После инцидента губернатор региона Игорь Бабушкин поручил вице-губернатору - председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву и заместителю председателя правительства Михаилу Богомолову взять на контроль обследование других многоквартирных домов в этом районе.