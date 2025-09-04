Он собирал информацию о предстоящий белорусско-российских учениях "Запад-2025", сообщил телеканал

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящий белорусско-российских учениях "Запад-2025". Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

По его данным, задержание произошло в городе Лепель Витебской области. Отмечается, что обнаруженная у гражданина Польши Гжегоша Гавела распечатка на 8 страницах формата А4 - это ксерокопия документа по учениям "Запад 2025" с грифом секретности.

Позже выяснилось, что мужчина 1998 года рождения и живет в Кракове. Он признался, что в Лепеле ему было поручено "добыть информацию на тему учений "Запад-2025". Сотрудники контрразведки задержали иностранца, как только он получил секретный документ. Возбуждено уголовное дело по ст. 358 (шпионаж) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведется следствие.

Среди личных вещей поляка оказались доллары, евро, белорусские рубли, болгарские левы и польские злотые. Кроме того, обнаружена sim-карта МТС, которую он не покупал, ему ее передали. Она была зарегистрирована на другого человека.

По сведениям телеканала, имеются неопровержимые доказательства шпионских действий гражданина Польши. Так, за несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ. Выяснилось, что Гавел через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах польских спецслужб, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также о сотрудниках военной контрразведки.

Полученные данные мужчина передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Белоруссии Гавел собирал для такой спецслужбы, как Агентство внутренней безопасности Польши. За передачу нужных ему сведений поляк обещал белорусу ежемесячно передавать деньги.