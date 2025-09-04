В Ленобласти задержали оставившую младенца в мусоропроводе женщину

По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, бросила ее в коробке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина, оставившая новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода во Всеволожске Ленинградской области, задержана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК России по Ленинградской области в порядке ст.91 УПК РФ задержана ранее судимая за убийство уроженка города Ленинграда 1987 г. р. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода. Обнаружившие новорожденного прохожие сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. Младенец находится в медицинском учреждении.

Женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.