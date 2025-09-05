Журналисту грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в материалах дела

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Журналист и писатель, который специализируется на изучении деятельности спецслужб и интернета, главный редактор заблокированного на территории РФ сайта Agentura.ru Андрей Солдатов (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, ему заочно предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

"Объявлен МВД России в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ)", - говорится в документах.

Санкция вменяемой журналисту статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в материалах дела говорится, что Андрей Солдатов не смог оспорить статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, Мосгорсуде и во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Минюст РФ внес Солдатова в список иноагентов 3 ноября 2023 года. Все его счета арестованы.