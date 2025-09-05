К тушению привлечен 281 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 16,5 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 14 лесных пожаров на площади 16 563 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Жиганского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализованы два лесных пожара на площади 6 927 га на территориях Верхоянского и Усть-Алданского районов", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечен 281 человек. На авиапатрулирование запланировано привлечение 15 воздушных судов, на тушение - 1. За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 7,5 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.