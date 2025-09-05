В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.