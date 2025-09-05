Из них 15 БПЛА уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 12 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, 9 БПЛА - над территорией Рязанской области, 8 БПЛА - над территорией Республики Крым, 7 БПЛА - над территорией Воронежской области, 5 БПЛА - над территорией Курской области, 5 БПЛА - над территорией Орловской области, 2 БПЛА - над территорией Липецкой области, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Смоленской области, 1 БПЛА - над акваторией Черного моря и 1 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - сообщили в Минобороны.