В двух районах края могут наблюдаться перебои со связью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Повреждение волоконно-оптической линии связи на участке Атласово-Эссо произошло на Камчатке, в двух районах края могут наблюдаться перебои со связью. Об этом ТАСС сообщили в краевой Минцифры.

"В Тигильском и Карагинском районах может наблюдаться временное ограничение скорости интернет-соединения и стабильности сервисов интерактивного телевидения. В настоящее время специалисты в составе ремонтной бригады занимаются устранением причин аварии. В ближайшее время услуги связи будут восстановлены в полном объеме", - рассказали в профильном министерстве.