По информации полиции, среди погибших были члены городского совета курортного города Тангалле

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Автобус упал в пропасть в южной части Шри-Ланки, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщил портал Adaderana.

Трагедия произошла на главной дороге из города Элла в вечером 4 сентября. Автобус съехал с шоссе и упал с обрыва на глубину около 150 м.

По данным полиции, в автобусе находились 30 пассажиров, включая водителя. Среди погибших - члены городского совета курортного города Тангалле, которые возвращались из поездки по острову.

Причины случившегося выясняются.