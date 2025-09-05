Мужчина нарушал порядок и вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" отсудила у пассажира более 60 тыс. рублей за срыв рейса Екатеринбург - Санкт-Петербург, мужчина нарушал порядок и вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам. Об этом сообщили в Telegram-канале судов региона.

"Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург. <…> Артемовский городской суд удовлетворил иск авиакомпании "Победа" к пассажиру, чье деструктивное поведение привело к задержке рейса и финансовым убыткам перевозчика. С ответчика взыскано 60 164 рубля 74 копейки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир начал нарушать порядок еще на этапе посадки: надолго задержался на трапе, блокируя проход другим людям. В салоне он начал бесконтрольно пересаживаться с места на место, а во время руления воздушного судна ситуация усугубилась, мужчина сначала пытался ходить по борту, а позже пассажиры стали жаловаться, что мужчина ведет себя агрессивно: облокачивался на другого пассажира, нецензурно выражался и пытался нанести удар.

"Командир воздушного судна, оценив многократные нарушения, принял решение о снятии деструктивного пассажира с рейса до вылета. В аэропорт "Кольцово" была вызвана полиция. Мужчина отказался подписывать какие-либо протоколы, правоохранители принудительно эвакуировали его из салона. Службе авиационной безопасности пришлось провести дополнительный досмотр самолета. В результате этих действий вылет был задержан", - рассказали в суде.