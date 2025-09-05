Жителя Воронежа задержали за переводы средств в криптовалюте военным на Украину

Заведено уголовное дело по статье о госизмене

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией по подозрению в государственной измене задержали в Воронеже россиянина, переводившего средства в криптовалюте военизированному подразделению, подконтрольном Главному управлению военной разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ при силовой поддержке Росгвардии в Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин РФ. Установлено, что злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям <…>, осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он инициативно в мессенджере Telegram установил контакт с представителями иностранных спецслужб.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральным районным судом Воронежа задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются.

В ФСБ России в очередной раз напомнили о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу по поиску в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране.