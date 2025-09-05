В сети появились кадры, на которых десятки животных сидят в клетках, испачканных кровью и залитых экскрементами

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку ненадлежащего содержания домашних животных на передержке в частном доме в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ОМВД России "Чеховский" поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме в Чехове. Указывалось, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях. "Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - сказали в пресс-службе.

На кадрах, размещенных в сети, десятки животных сидят в клетках, испачканных кровью и залитых экскрементами. "Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В ходе проверочных мероприятий совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными, отметили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, Чеховская городская прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.