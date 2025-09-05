Социальные объекты работают на резервных источниках питания

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. 67 тыс. жителей Херсонской области остаются без электроснабжения в результате аварийного отключения подстанции "Каирка" в Каланчакском округе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью в Каланчакском районе произошло аварийное отключение подстанции "Каирка". Временно без света оставались 10 муниципальных округов, более 250 тыс. человек и 110 социальных объектов. К утру энергетики "Херсонэнерго" и "Таврического ПМЭС" устранили основную аварию. Сейчас продолжаются работы на распределительных сетях - остаются обесточенными 67 тыс. жителей Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского муниципальных округов", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что все социальные объекты работают на резервных источниках питания.

По информации губернатора Херсонской области, полностью восстановить электроснабжение в регионе планируют к 16:00.