В Киеве задержали экс-чиновника за отмывание более $36 млн

Большая часть суммы была украдена из бюджета Украины

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего высокопоставленного сотрудника фискальной службы, который отмыл через подконтрольную ему структуру более 1,5 млрд гривен (свыше $36 млн). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. В течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд гривен, большая часть которых была украдена из бюджета. Задержан организатор сделки - бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, к преступной деятельности мужчина привлек сообщников, которые обеспечивали функционирование схемы, - двух бухгалтеров и руководителя аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконной прибыли.

"Чтобы запутать следы теневых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых функционировали лишь на бумаге. Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых изъяты наличные, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и документы, содержащие доказательства схемы", - отметили в ведомстве. Все фигуранты задержаны. Им будет предъявлено обвинение по ряду статей УК. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ не называет фамилию организатора схемы, однако СМИ, в частности издание "Инсайдер", сообщают, что речь идет об экс-заместителе Госфискальной службы Евгении Бамбизове.