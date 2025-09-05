Ранее в соцсетях появились кадры, на которых в частном пункте передержки десятки животных сидят в грязных клетках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ветеринарные инспекторы подмосковной госветслужбы отправились на место работы частного пункта передержки животных в Чехове для проведения проверки после информации о ненадлежащем содержании собак, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Ветеринарные инспекторы Госветслужбы Московской области выехали в указанный частный пункт передержки для проведения проверки", - сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых в частном пункте передержки десятки животных сидят в грязных клетках. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.