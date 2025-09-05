Мужчину обвинили в возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Калининский районный суд Чебоксар заочно приговорил сбежавшего на Украину Михаила Орешникова к семи годам шести месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете, а также возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сказано в приговоре россиянину, с которым ознакомился ТАСС.

"Окончательно назначить Орешникову М. В. наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислять с момента задержания на территории Российской Федерации или с момента пересечения его государственной границы Российской Федерации в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, житель Чебоксар Орешников в феврале 2023 года в своем Telegram-канале "Свободная Чувашия" разместил фото двора начальника отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям МВД Чувашии с унизительной подписью и угрозами, позже он опубликовал пост, также содержащий признаки возбуждения ненависти к сотрудникам регионального центра противодействия экстремизму и ФСБ. По информации правоохранительных органов, в марте того же года обвиняемый позвонил сотруднику ФСБ и стал угрожать ему расправой, затем разместил запись разговора на своем канале. Отмечается, что угрозы в адрес силовиков были размещены еще в мае и ноябре 2023 года. При этом, согласно материалам дела, мужчина находился на территории Украины. У него имеется как российское, так и украинское гражданство.

Суд признал мужчину виновным в возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.