Состояние пострадавшей оценили как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала во время столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Кизляре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По системе 112 поступило сообщение, что в городе Кизляр на железнодорожном переезде поезд столкнулся с легковым автомобилем. <…> В результате столкновения пострадала женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в центральную городскую больницу Кизляра. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.