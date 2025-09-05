Главу ульяновской компании осудили за незаконный перевод за рубеж 18 млн рублей

Фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы условно

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ульяновска приговорил директора одной из организаций к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тыс. рублей за незаконный перевод за рубеж порядка 18 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя ульяновской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Мужчина признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Суд установил, что в декабре 2021 года директор организации незаконно перевел за рубеж денежные средства в иностранной валюте в сумме более $240 тыс., что эквивалентно сумме 18 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы. При этом мужчина предоставил в банк, который обладает полномочиями валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.