Около часа ночи вооруженные формирования Украины атаковали округ, заявили в администрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли прифронтовой Каменско-Днепровский муниципальный округ, повреждено электрооборудование, из-за чего более 10 тыс. абонентов находятся без света. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Около часа ночи вооруженные формирования Украины атаковали наш округ, повреждения получило высоковольтное оборудование. В результате в городе Каменка-Днепровская и селе Водяное суммарно обесточены 10 108 абонентов", - сообщили ТАСС в администрации.

В ближайшее время специалисты приступят к работам по восстановлению подачи электроэнергии.