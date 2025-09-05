Жителя Челябинска осудили на три года колонии за незаконную реализацию оружия

Мужчина участвовал в деятельности организованной преступной группировки, которая занималась сбытом оружия в различных регионах России

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал местного жителя, задержанного ФСБ в феврале, виновным в участии в деятельности организованной преступной группировки, которая занималась сбытом оружия в различных регионах России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Советский районный суд Челябинска признал жителя региона виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. В феврале 2025 года было установлено, что участники межрегиональной преступной группы по предварительному сговору организовали незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона и в других субъектах России.

В пресс-службе УФСБ рассказали, что управление уделяет пристальное внимание ликвидации каналов незаконного оборота оружия, пресечению преступной деятельности межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. С начала 2025 года по материалам УФСБ за совершение подобных преступлений были осуждены 14 граждан. Из незаконного оборота изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 8 кг взрывчатых веществ, более 1,5 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировали 2 подпольные мастерские.