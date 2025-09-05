Мужчине заочно предъявили обвинение

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве и этапировали в Новосибирск для проведения следственных действий мужчину, подозреваемого в убийстве двух взрослых и ребенка в 2014 году. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Удалось установить причастность к преступлению жителя иностранного государства, однако сразу после совершения преступления мужчина с соучастником преступления покинул территорию РФ. Ему было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Мужчина был задержан в Москве сотрудниками полиции и этапирован в город Новосибирск для проведения следственных действий. Следствием установлено, что двое жителей иностранного государства ранее были знакомы с потерпевшим и достоверно знали, что он имеет денежные средства и материальные ценности. Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты совершили убийство", - говорится в сообщении.

С целью сокрытия преступления мужчины убили и 36-летнюю супругу с 8-летней дочкой потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру. Местонахождение второго злоумышленника было установлено в январе 2025 года.