По информации САП, управляющему предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении властью за содействие передаче в эксплуатацию аэропорта частному предприятию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Руководителю международного аэропорта Одессы предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении властью за содействие передаче в эксплуатацию аэропорта частному предприятию. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).

Имя обвиняемого не указано. Согласно данным на официальном сайте города, с 2017 года и.о. гендиректора предприятия является Ольга Макогонюк.

"По поручению заместителя генерального прокурора - руководителя САП сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам", - говорится в сообщении САП в Telegram-канале.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и прочие услуги. Это обеспечивало прибыль в интересах территориального общества города Одессы.

Однако прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины собрали доказательства, указывающие на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла меры для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса" и целенаправленно способствовала получению такого статуса другим частным предприятием.

Своими действиями и бездействием подозреваемая нанесла материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн гривен ($377 тыс.). Продолжается расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия". Решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения.