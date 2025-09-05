Жителей призвали проявлять бдительность при посещении приусадебных участков и дач

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Двое осужденных, которые сбежали из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, могут скрываться на территориях садоводческих товариществ Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

"Имеется информация, что совершившие побег граждане Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 (24 года), <…> Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 (24 года), <…> могут скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители должны проявлять бдительность при посещении приусадебных участков и дач.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что 1 сентября два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Затем это подтвердила Антитеррористическая комиссия Свердловской области, по ее данным, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября сообщалось, что в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие Черепанов и Корюков объявлены в федеральный розыск.