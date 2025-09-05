Из-за атак пострадали жители

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 99 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе поселки Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Николаевка, Никольское и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Борисовский район был атакован одним дроном, в Валуйском округе совершены атаки 14 беспилотников. "Вчера в Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, получивший баротравму в селе Казначеевка в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль 2 сентября. Пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", - проинформировал губернатор.

По Волоконовскому району было выпущено 4 беспилотника, по Грайворонскому округу - 6 боеприпасов и 13 беспилотников. "В результате атаки дрона в селе Безымено погиб мужчина. В селе Глотово от удара дрона ранена женщина. Пострадавшей оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно", - сообщил глава региона.

По Краснояружскому району было выпущено 11 боеприпасов и 12 беспилотников, по Шебекинскому округу - 39 беспилотников. Над Яковлевским округом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.