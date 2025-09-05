Мужчина совершил преступление в ходе конфликта из-за имущественного спора

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии (КЧР) добровольно явился в правоохранительные органы по делу о двойном убийстве, совершенном в ходе конфликта из-за имущественного спора в ауле Верхняя Теберда. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по республике.

"После совершенных преступлений участники конфликта скрылись с места происшествия. 3 сентября один из мужчин явился в правоохранительные органы и сообщил о совершенных преступлениях. Он задержан, ему предъявлено обвинение в групповом убийстве двух лиц (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено 27 августа в ауле Верхняя Теберда на встрече, организованной из-за имущественного спора между двумя братьями. Фигурант дела, вооружившись огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, в компании одного из братьев и нескольких общих друзей направился к дому второго брата. "В результате возникшего в ходе этого конфликта обвиняемый произвел несколько выстрелов в оппонента и его знакомого. От полученных ранений оба пострадавших скончались", - отметили в ведомстве.