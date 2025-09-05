Полиция предотвратила трагедию в школе на Закарпатье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция на Закарпатье задержала пятнадцатилетнего юношу, который пытался войти в школу с холодным оружием и вел прямую трансляцию своих действий в интернете. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"Полиция предупредила трагедию в школе на Закарпатье. 15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом. В это время парень проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ", - написал министр.

По его словам, оперативную информацию о подготовке преступления полиция получила от правоохранительных органов Великобритании - в одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях. "По предварительным данным, парень планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети", - написал Клименко, не назвав города, в котором произошел инцидент.

Узнав о готовящемся преступлении, полиция выставила у здания школы усиленную охрану, которая и задержала подростка. Ведется расследование.