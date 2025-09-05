Так, фотография Караулова размещена при входе в ОМВД по району Раменки на западе столицы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Разыскные ориентировки на журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иноагентом) появились на дверях и досках для объявлений районных отделений полиции в Москве, убедился корреспондент ТАСС.

Так, фотография Караулова размещена при входе в ОМВД по району Раменки на западе Москвы. В подписи к фотографии указано, что разыскивается Караулов Андрей Викторович, 10.09.1958 г. р. Аналогичные объявления имеются и у входов в другие столичные отделения полиции.

В отношении журналиста возбуждено два уголовных дела - о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Сам журналист заявлял ранее ТАСС, что находится в ОАЭ на лечении, от следствия скрываться не намерен, но врачи пока запрещают ему менять климат.