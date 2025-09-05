Артем Матвеев в январе 2023 года собирал сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории ЛНР

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима 40-летнего гражданина Украины и жителя города Суходольска Артема Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокурора приговорил 40-летнего шпиона Артема Матвеева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <...> Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2023 года Матвеев, имеющий гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории ЛНР. В дальнейшем эти данные он передавал представителям украинских спецслужб через интернет-мессенджеры.