Античная усадьба в пригороде Херсонеса повреждена при частном строительстве

Против владелицы участка, на котором производился ремонт, завели уголовное дело

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Усадьба, которая в античности относилась к предместьям древнего города Херсонес Таврический, повреждена в результате земляных работ на частном участке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В результате снятия верхнего слоя грунта тяжелой строительной техникой был разрушен культурный слой памятника археологии на площади более 260 кв. м. Указанный объект археологического наследия датируется IV веком до нашей эры - I веком нашей эры, представляет историко-культурную ценность и в настоящий момент включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.

По данным управления, участок приобрела уроженка Красноярского края 1976 года рождения. Частично он расположен на территории объекта археологического наследия "Усадьба с винодельней" в Монастырской балке Севастополя. Работы на участке начались, несмотря на то, что женщина была уведомлена о необходимости историко-культурной экспертизы, и проводились без мер, позволяющих обеспечить сохранность объекта.

"Согласно результатам историко-культурной экспертизы объекту культурного наследия причинен ущерб в виде затрат на проведение необходимых спасательных археологических работ на сумму более 1,5 млн рублей", - отметили в УФСБ.

Добавляется, что в отношении владелицы участка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ ("Повреждение объекта археологического наследия", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Древний город Херсонес Таврический был основан в V веке до нашей эры там, где сейчас находится Севастополь. Значительную территорию вокруг него занимала хора - участки-усадьбы для ведения сельского хозяйства, там выращивали зерно, виноград и другие сельхозкультуры. Большая часть усадеб находились там, где сейчас построены южные спальные районы Севастополя, и далеко не все из этих участков изучены археологами.