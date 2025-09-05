Двое находятся в бессознательном состоянии

ЧЕБОКСАРЫ, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль под управлением пьяного водителя вылетел в кювет в Чувашии, в результате травмы получили четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В Чебоксарском округе [на дороге Чебоксары - Сурское] произошло <...> ДТП, в котором пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, возле населенного пункта Мадикасы водитель автомобиля Vesta после выезда на встречную полосу съехал в кювет. "Транспортным средством мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В момент ДТП в салоне находились еще три пассажира - молодые мужчины от 20 до 30 лет", - отметили в Госавтоинспекции Чувашии.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе двоих в бессознательном состоянии, доставили в больницу.

По данным правоохранителей, водитель получил права на управление транспортными средствами в августе прошлого года. Полиция работает на месте происшествия, начата проверка.