Амерхан Юсупов будет находиться под стражей до 29 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 29 сентября продлил срок содержания под стражей Амерхану Юсупову, обвиняемому в стрельбе в бизнес-центре на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, где осенью 2022 года пострадали два человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Органами предварительного расследования Юсупов обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей Амерхану Юсупову продлен по 29 сентября", - говорится в сообщении.

Стрельба в екатеринбургском бизнес-центре "Манхэттен" произошла вечером 25 ноября 2022 года. Группа лиц, в составе которой, по данным следствия, был Юсупов, напала на находившихся людей, выстрелив несколько раз из огнестрельного оружия. В результате происшествия пострадали два человека.