Задержанный в Краснодаре подросток получил за поджог на ж/д $900

Фигуранту дела о теракте на железной дороге грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подросток, арестованный в Краснодаре по подозрению в совершении теракта на железной дороге, получил за преступление от украинских спецслужб $900. Об этом он рассказал на допросе, видео которого распространила ФСБ.

По словам молодого человека, он учится в колледже. "В целях дополнительного заработка зашел на Telegram-канал, там мне предложили работу по поджогу релейных ящиков на железнодорожных путях. Получил за него $900. Как понял позже, этот заказ был сделан украинскими спецслужбами", - сказал он.

Подросток раскаялся в содеянном и сказал, что "эти деньги того не стоили".

Как сообщили в ФСБ, подросток причастен к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги. По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.