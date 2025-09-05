Каждое четвертое ДТП в Марий Эл произошло из-за несовершеннолетних за рулем

Свыше 150 родителей уже привлечены к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему такого права

ЙОШКАР-ОЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие произошло за семь месяцев 2025 года в Марий Эл по вине несовершеннолетних. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"За семь месяцев этого года каждое четвертое ДТП произошло по вине несовершеннолетних водителей, которые сели за руль автомобиля или мотоцикла без права управления", - сказал Зайцев.

Он отметил, что несмотря на все усилия, тревожная тенденция роста детского дорожно-транспортного травматизма сохраняется. "С начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 200 таких фактов, свыше 150 родителей уже привлечены к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему такого права", - заметил глава региона.

В этой связи он призвал родителей помнить, что "никакие камеры и ограждения не заменят родительского контроля, внимания и личного примера". "Прежде чем передать ключи от автомобиля ребенку, подумайте о последствиях", - подчеркнул Зайцев.

В то же время он напомнил и тот факт, что обеспечение безопасности на дорогах - одна из главных задач, стоящих перед правительством региона. "Продолжаем работу по приведению улично-дорожной сети в порядок, в этом году установлено 1 тыс. 650 новых знаков, 14,3 км барьерных ограждений, 138 участков шумовых полос, нанесено 1,7 тыс. км разметки на 70 дорогах, оборудовано семь новых светофоров и 239 камер фотовидеофиксации", - заключил Зайцев.