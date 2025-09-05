Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения восьми транспортных средств на западе и юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Севастопольском проспекте в районе дома 29 произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате чего пострадала одна женщина-водитель", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ добавили, что во втором случае на проспекте Вернадского у дома 86а столкнулись автомобиль каршеринга и два мотоцикла. "В результате чего травмы получили оба водителя мотоциклов. В результате дорожной аварии всех пострадавших доставили в медучреждения", - добавили в управлении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В столичной прокуратуре уточнили, что, предварительно, водитель каршеринга выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. "Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения, на место ДТП на проспекте Вернадского прибыли специалисты Центра экстренной медицины, авиамедицинская бригада и врачи скорой помощи. Одного пострадавшего госпитализировали в Первую градскую больницу, второго эвакуировали авиамедицинской бригадой в ГКБ им. Юдина.