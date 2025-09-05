Оно пришло на электронную почту администрации района города Лебедянь

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании поступило в школу №2 города Лебедянь Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Анонимное сообщение о минировании школы №2 в Лебедяни пришло на электронную почту администрации района. Реагирование сил и средств организовано", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что утром такое же сообщение поступило в школу №38 областного центра. Там прошла эвакуация, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.