Экс-главе водоканала Первоуральска дали 3,5 года за превышение полномочий

Артур Гузаиров также обвиняется в халатности и фальсификации доказательств по гражданскому делу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первоуральский городской суд Свердловской области признал виновным бывшего директора "Водоканала" Первоуральска Артура Гузаирова в халатности, превышении полномочий и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на муниципальной службе на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия).

Установлено, что Гузаиров, занимая должность директора первоуральского водоканала, после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища допустил подачу воды без ее надлежащей очистки. Кроме того, он не организовал техобследование и ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, из-за его поломки с 1 по 6 декабря 2023 года Первоуральск остался без холодного водоснабжения. Также Гузаиров сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу. В результате исковые требования Росприроднадзора к "Водоканалу" о возмещении вреда, причиненного из-за загрязнения реки Чусовой в сумме 2,2 млн рублей, не были удовлетворены.