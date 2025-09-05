Лина Смирнова добровольно собирала сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории республики

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил за шпионаж к 16 годам лишения свободы гражданку Украины Лину Смирнову. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней Лины Смирновой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Смирнову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

Судом установлено, что с декабря 2022 года по май 2023 года Смирнова, являющаяся гражданкой Украины, добровольно собирала сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.

