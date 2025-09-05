В отношении журналистки возбудили уголовные дела за фейки о ВС РФ и нарушение закона об иностранных агентах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Журналистка "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерия Ратникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск по уголовной статье.

Это следует из базы розыска МВД России.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

В отношении Ратниковой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Ратникова - корреспондент "Дождя", была внесена в реестр иноагентов в декабре 2023 года. Ее также штрафовали за аналогичные нарушения.