МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабный пожар начался на территории одного из заводов в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины после взрыва. Об этом сообщают украинские СМИ и публикуют фотографии, на которых виден столб густого черного дыма.

По информации украинского издания "Инсайдер", горят склады на бывшем заводе по производству комбайнов. Сообщается, что перед началом возгорания был слышен взрыв. Площадь пожара не уточняется, но говорится, что она "огромная".

В свою очередь агентство РБК-Украина информирует, что с территории предприятия эвакуировали сотрудников.