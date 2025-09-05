Александра Игонова приговорили к 6,5 года колонии

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова к 6,5 года колонии по делу о мошенничестве на сумму свыше 34 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Игонов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его сообщники Ильдар Мустафин и Валерий Никитенко осуждены за мошенничество, а Никитенко дополнительно - по ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля).

"Суд приговорил Игонова к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Мустафина и Никитенко - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе - августе 2021 года подсудимые через подконтрольные организации ООО "Спектрстрой" и ООО "Стройгрупп-инжиниринг" заключили контракт с ООО "Группа "Энергострой" на сумму 5,2 млн рублей, но услуги не оказали, а деньги похитили.

Кроме того, Игонов, злоупотребив служебным положением, навязал услуги аффилированных компаний ПАО "Нижнекамскнефтехим", заключив контракт на 29 млн рублей.

Никитенко в апреле - декабре 2022 года склонил свидетеля за денежное вознаграждение дать ложные показания по уголовному делу.