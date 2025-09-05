Речь идет о Богдане Дидоке, Романе Жмуйдине, Алексее Бабенко и Максиме Золотаренко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов военнослужащих ВСУ Богдана Дидока, Романа Жмуйдина, Алексея Бабенко и Максима Золотаренко, участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Золотаренко, Дидок, Жмуйдин и Бабенко вторглись в Курскую область в августе и октябре прошлого года и сперва находились возле села Гончаровка Суджанского района, затем села Черкасская Конопелька, где 29 декабря в результате штурма были задержаны российскими военнослужащими. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий), суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет.