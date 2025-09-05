В Чехове СК завел дело по факту жестокого обращения с животными

Следователем проводится осмотр места содержания питомцев, устанавливаются их собственники, изучается документация

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области согласно информации СМИ установлен факт жестокого обращения с домашними животными в одном из пунктов передержки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ.

По предварительным данным, жительница села Шарапово Чеховского городского округа оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона допустила жестокое обращение с животными, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме этого, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло их увечье в виде ссадин.

В областном ГСУ СК сообщили, что следователь проводитль осмотр места содержания животных, устанавливаются личности их собсвенников, изучается документация, также запланировано проведение допросов.