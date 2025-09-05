Водитель бригады машины скорой помощи был прооперирован, после чего также переведен в реанимацию

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Девушка на 28-й неделе беременности и водитель бригады машины скорой помощи, пострадавшие в результате ДТП в городе Курске, находятся в реанимации. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.

"Пациенты, в том числе девушка на 28-й неделе беременности, с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами находятся под динамическим наблюдением в реанимационном отделении. Водитель бригады, получивший тяжелую скелетную травму, был прооперирован, после чего также переведен в реанимацию. Получившая черепно-мозговую травму медицинская сестра находится под наблюдением нейрохирургов. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - написала она.

Письменная добавила, что Минздрав Курской области держит их состояние под контролем. Отмечается, что все четверо пострадавших в аварии были экстренно доставлены в областную многопрофильную больницу.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утром 5 сентября при столкновении автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи УАЗ один человек погиб, еще четверо пострадали. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия. В своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти окажут помощь и поддержку пострадавшим.