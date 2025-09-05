Пострадавшему оказали медицинскую помощь

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. 50-летний мужчина ранен в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 50-летний водитель", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у водителя осколочное ранение правой руки и грудной клетки, мужчине оказали помощь на месте.