Ход расследования находится на контроле прокуратуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Нижегородской области после обнаружения видеороликов, на которых подросток издевается над пожилой женщиной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ, ход и результаты расследования которого контролируются прокуратурой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что случай произошел в поселке имени Тимирязева в Городецком районе. Подросток все снимал на видео. Надзорным органом также проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.