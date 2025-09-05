Он несколько раз ударил ее молотком по голове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Юноша арестован в Нижегородской области по делу об убийстве матери, которую он несколько раз ударил молотком по голове. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сотрудниками полиции местонахождение юноши было установлено в кратчайшие сроки на территории другого региона. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе молодой человек нанес множественные удары молотком по голове своей матери, после чего скрылся из квартиры. От полученных травм пострадавшая умела на месте происшествия. Спустя две недели тело погибшей женщины обнаружил брат, который пришел проверить ее, поскольку она долго не отвечала на телефонные звонки.